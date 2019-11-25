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«Вам не кажется, что она ревнует?»: историк спецслужб рассказал про интересный случай с Гоар Вартанян

Ирина Егорова
20:49 25.11.2019
Легендарная разведчица умерла в возрасте 93 лет в столичном госпитале.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: svr.gov.ru

Журналист, писатель, историк Второй мировой войны и спецслужб Александр Бондаренко был лично знаком с Гоар Вартанян и назвал ее героем, удивительным, замечательным человеком и обаятельной, интересной женщиной.

«Был случай в пресс-бюро разведки, когда с ней разговаривал, к нам подошла одна дама, и я сказал: "Гоар Левоновна, а Вам не кажется, что она ревнует?" Как ей было приятно, она вся расцвела, и говорила комплименты в адрес этой дамы», - вспоминает Бондаренко.

Он добавил, что когда умер ее муж, от Гоар Вартанян ушла большая половина жизни, ведь она его очень любила.

Она скончалась на 93 году жизни, но, как вспоминает Бондаренко, разведчица до последних дней не ощущала свой возраст и всегда оставалась обаятельной.

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