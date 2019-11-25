В Сочи водитель автобуса отвлекся от дороги и устроил массовое ДТП
Происшествие случилось в Адлерском районе курорта 25 ноября.
© Видео: kubnews.ru © Фото: krd_23, Вконтакте
В понедельник, 25 ноября, в Адлеровском районе города Сочи произошла авария с участием автобуса и трех автомобилей.
Во время управления автобусом водитель отвлекся от дороги и въехал в стоящий с правой стороны автомобиль Nissan, из-за чего потерял управление и столкнулся с ВАЗ-2107, после чего продолжил движение и выехал на тротуар, где столкнулся с ВАЗ-2109, пишет портал «Кубанские новости».
В результате массового ДТП никто не пострадал.
По факту произошедшего ведется проверка.