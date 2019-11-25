РГО ужесточит требования к получению медиагрантов в 2020 году

Русское географическое общество в 2020 году ужесточит требования к получению медиагрантов, сообщил председатель медиасовета организации Дмитрий Песков.

«Мы станем более злые в распределении грантов, более придирчивые и требовательные. И мы не будем скрывать свою критику», - отметил Песков.

Просветительские фильмы должны стать короче - не более 20 минут, динамичными и отвечающими запросам молодой аудитории.

«Мы будем делать акцент именно на молодежном стиле, свежем, динамичном, красивом, технологичном стиле подачи информации», - пояснил Песков.

Сейчас зрители предпочитают получать информацию из смартфонов, значит, в приоритете блогеры, социальные сети и проекты, которые рассчитаны только на мир интернета.

Также он добавил, что конкурс станет более строгим и в отборе материала. Проекты должны рассказывать об интересных местах России, куда могли бы отправиться и зарубежные туристы.