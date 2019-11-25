«В разведку ее привела любовь»: Долгополов о легендарной Гоар Вартанян

В госпитале на 93 году жизни скончалась Гоар Вартанян - жена, разведчица, верный спутник и боевой товарищ первого Героя Советского Союза среди нелегалов Геворка Андреевича Вартаняна. Автор книги-биографии о Вартаняне Николай Долгополов, историк спецслужб, лично близкий к Службе внешней разведки РФ, рассказал «Звезде» о жизни легендарной разведчицы.

«Она болела, выздоравливала, борясь за каждый новый день. Я дивился ее мужеством, сохранившейся красотой. Она сохранила доброжелательность, силу духа, элегантность», - вспоминает о ней заместитель главного редактора «Российской газеты».

Долгополов рассказывает, что в разведку Вартанян пришла в 16 лет. 43 года она работала в разных условиях, под разными фамилиями. В 1943 году в составе антифашистской группы принимала участие в проведении операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции.

Биограф ее мужа отметил, что Гоар Вартанян прекрасно готовила и даже в 90 лет принимала гостей «в туфельках на каблучках». По его словам, у нее была отличная память. Она всегда знала, какое из блюд особенно понравилось гостю в прошлый раз, чтобы приготовить его снова.

Он отмечает, что эта пара была самой результативной в нелегальной разведке. Ее муж Геворк Вартанян ушел из жизни в 2012 году. Долгополов рассказывает, что с тех пор она всегда вспоминала о нем, как о живом.

«Однажды в их гостиной, когда я случайно уселся в кресло уже давно покинувшего этот мир Геворка Андреевича, деликатно поправила меня: "Извините, это кресло Жоры"» - вспоминает историк.

Вартанян похоронят рядом с мужем на Троекуровском кладбище.