Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования по делу о коррупции

Пресненский суд Москвы заключил под стражу заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, которая обвиняется в злоупотреблении на 58 миллионов рублей.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», - огласил решение судья Сергей Артемов.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, защита просила суд оставить Голосную на свободе - обвиняемая хорошо характеризуется, страдает от нескольких заболеваний и заботится о пожилых родителях, но данные аргументы суд не убедили. Заместителя руководителя арестовали до 20 января.

По предварительной версии следствия, Голосная, зная, что оборудование пивоваренной компании для фиксации и передачи информации об объемах производства в ЕГАИС не соответствует стандартам, дала поручение сотрудникам сделать заключение, что приборы опломбированы. «Из карьеризма и желания выслужиться» они исполнили приказ, утверждают в СК. В итоге компания продолжила производить пиво, не отправляя сведения в государственную систему, и таким образом избежала уплаты налогов на общую сумму в 58 миллионов рублей.

По данным защиты, после задержания Голосная подала в отставку. Пока неизвестно было ли удовлетворено ли ее прошение.

Также под следствием находится и экс-руководитель РАР Игорь Чуян, который возглавлял ведомство на протяжении десяти лет, с момента его формирования, а уволился незадолго до объявления в розыск. В 2018 году суд заочно арестовал экс-чиновника по обвинению в махинациях на 30 миллиардов рублей. Он до сих пор не задержан.