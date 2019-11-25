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Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции

Александра Арсентьева
18:58 25.11.2019
По его словам, ряд российских компаний и вовсе хотели бы «сохранить навсегда» контрсанкции.
Медведев заявил, что Россия первой не будет отменять контрсанкции
© Фото: Dmitry Medvedev, Globallookpress

Россия не будет первой отменять санкции, которые были введены в ответ на ограничительные меры ЕС в отношении Москвы. Таким образом премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал возможную отмену контрсанкций в инициативном порядке.

«Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответных ограничительных мер - ответ известный… Конечно, мы ничего отменять не будем», - приводит слова Медведева РИА Новости.

По его словам, ряд российских компаний и вовсе хотели бы «сохранить навсегда» контрсанкции.

Премьер-министр предположил, что отношения между Москвой и Брюсселем могут улучшиться в случае прогресса в урегулировании ситуации на юго-востоке Украины. В противном случае, заявил Медведев, ответные меры могут надолго сохраниться.

В октябре пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что инициатором обмена санкциями была не Москва, введение ответных ограничений стало вынужденной мерой. При этом представитель Кремля отметил плюсы санкций для развития национальных секторов экономики и для импортозамещения.

Отношения России и западных стран ухудшились после государственного переворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда против Москвы ЕС и США начали вводить санкции, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Ограничения затронули физических и юридических лиц, и даже целые сектора экономики России.

В ответ в августе 2014 года РФ ввела продуктовое эмбарго, список санкций многократно дополнялся. В итоге в России запретили ввоз ряда молочной и мясной продукции, фруктов, овощей, рыбы, орехов и соли из государств, которые ввели санкции против Москвы.

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