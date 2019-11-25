В Пскове мужчина набросился с ножом на врача детской больницы
Женщина госпитализирована с ранением в туловище.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
В Псковской детской областной клинической больнице неизвестный мужчина с ножом набросился на врача-гематолога Ирину Гайдук.
Женщина была экстренно госпитализирована с ранением в туловище, сообщается на сайте следственного управления СК РФ.
На данный момент подозреваемый в совершении преступления, пскович 1977 года рождения, был задержан и доставлен в отделение полиции.
«По предварительной информации он является отцом ребенка, который проходил лечение в детской областной больнице и в последствие скончался в ходе заболевания», - сообщил «Звезде» начальник ОИиОС УМВД РФ региона Алексей Баранов.
Следственно-оперативная группа проводит необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств инцидента.