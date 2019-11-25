Легендарная разведчица Гоар Вартанян умерла в Москве

На 94-м году ушла из жизни легендарная разведчица Гоар Вартанян. Об этом сообщает Служба внешней разведки Российской Федерации.

«Новость, к которой невозможно привыкнуть: ушел из жизни близкий всем нам человек. Она и ее Супруг оставили в судьбах многих разведчиков, да и обычных людей, удивительный след, который уже воспет в книгах, статьях, фильмах и, конечно же, в воспоминаниях», - говорится в сообщении.

Гоар Левоновна Вартанян родилась 25 января 1926 года в городе Ленинакан (Гюмри) в Армении. В начале 1930-х годов ее семья переехала на жительство в Иран.

В 16-летнем возрасте она осознанно выбрала для себя путь беззаветного служения Родине, войдя в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника - Геворка Андреевича Вартаняна, вместе с которым вела активную разведывательную работу в сложных условиях. В 1943 году в составе этой группы принимала участие в проведении операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции.

В 1956 году супруги закончили Ереванский институт иностранных языков, после чего много лет работали в экстремальных условиях во многих странах мира. На Родину они вернулись в 1986 году, после 30 лет плодотворной работы на нелегальном положении.

Вартанян награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.