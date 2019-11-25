Москва удовлетворена решением арбитража по керченскому инциденту

Россия удовлетворена решением межгосударственного арбитража в Гааге по керченскому инциденту, в котором учтены «все принципиальные предложения».

«Трибунал поддержал подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило пoпытки Киева максимально осложнить процессуальное положение РФ в данном разбирательстве», - пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

По запросу российской стороны слушание было разделено на два этапа - юрисдикционный и рассмотрение по существу. Вопрос Киева о сокращении сроков разбирательства был оставлен без внимания. Каждая из сторон должна предоставить свой меморандум через шесть месяцев.

Первое заседание носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов.

Россия передала задержанные украинские катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» 18 ноября, так как они больше не нужны в качестве вещественного доказательства по делу о нарушении российской границы.

Год назад суда ВМС Украины без соответствующего разрешения пытались пройти под аркой Крымского моста и были задержаны 25 ноября 2018 года.