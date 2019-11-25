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Опубликованы кадры испытаний российских С-400 в Турции

Андрей Аркадьев
17:15 25.11.2019
Турецкие военные приступили к тестированию радиолокационных систем полученных из России ракетных комплексов С-400.
© Видео: Fatih, Twitter © Фото: Aydınlık, Twitter

Турция тестирует российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Испытываются радарные установки в небе над Анкарой.

Для проверки работы систем в воздух подняты несколько воздушных судов, включая истребители F-16. Кадры испытаний публикует Aydınlık в Twitter. По информации турецкой газеты Milliyet тесты пройдут два дня - 25 и 26 ноября.

Москва начала поставки С-400 в Турцию в середине июля. Эта покупка внесла серьезный раскол в отношения Анкары и Вашингтона. Соединенные Штаты требовали от турецких властей отказаться от сделки и взамен приобрести более дорогостоящие американские комплексы Patriot.

После приобретения российских систем, США исключили Турцию из программы производства своих истребителей F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями.

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