Станция метро «Гольяново» появится к 2023 году

Арбатско-Покровская линия метро будет продлена до района Гольяново к 2023 году, сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Трассировка продления ветки и место конечной станции утверждены, деньги выделены. Там предстоит построить всего один перегон длиной 2,4 километра», - рассказал Хуснуллин в интервью «Российской газете».

Станция «Гольяново» сможет разгрузить Щелковское шоссе и станцию «Щелковская», а также обеспечить быструю перевозку большого количества пассажиров района Гольяново, считает заммэра.