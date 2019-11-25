Роскосмос перенес запуск корабля «Прогресс»

Запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-13» перенесен с 1 на 6 декабря из-за возникших проблем с одним из кабелей. Об этом говорится на сайте Роскосмоса.

«В ходе предполетной подготовки грузового корабля “Прогресс МС-13” на космодроме Байконур специалистами РКК "Энергия" было выявлено замечание к бортовому кабелю. Несоответствие было устранено после замены кабеля», - сказано в сообщении организации.

Отмечается, что из-за проведения дополнительных проверок пуск корабля переносится на 6 декабря в 12:34 по московскому времени.

Двадцать четвертого октября сообщалось, что NASA обратилось с просьбой к Роскосмосу перенести запуск «Прогресса» с 6 декабря на другую дату, чтобы не мешать стыковке американского грузового корабля Dragon, которая намечается на этот же день.