Новый год по-советски: кадры со съемок программы с Гариком Сукачевым

Телеканал «Звезда» готовится встретить 2020 год с Гариком Сукачевым в лучших советских традициях. Вместе с ведущим над проектом работает коллектив творческой мастерской «Студия-А». Редакторы объездили все блошиные рынки Москвы, встретились с коллекционерами, обратились к друзьям и знакомым и с помощью дорогих сердцу каждого вещиц воссоздали на съемочной площадке новогоднюю атмосферу прошлых лет.

В новогодней программе Гарик Сукачев объяснит, за что советские граждане так любили новогодний праздник. Он откроет секрет - как по-царски накрыть столы, если ни в холодильнике, ни в магазинах нет продуктов, и напомнит о доброй традиции ходить в гости и посылать друг другу новогодние открытки.

© ТРК "Звезда"

Кто-то, возможно, удивится, узнав, что обычным фломастерам можно радоваться больше, чем дорогим подаркам. А для кого-то будет открытием, что Новый год советские люди теряли - однажды он пропал из их жизни на десять лет. Ведущий расскажет, почему это случилось и как праздник к нам вернулся. И, конечно, Гарик украсит елку советскими игрушками и поднимет бокал Советского шампанского.

© ТРК "Звезда"

Встречать Новый год вместе с Гариком Сукачевым будут известные всей стране актеры, режиссеры, спортсмены, певцы, журналисты. Они с радостью согласились перенестись в детство и юность и вспомнить свой лучший советский Новый год.