Эрмитаж начнет сотрудничество с Сирией по реставрации памятников Пальмиры

В понедельник, 25 ноября, директор российского музея «Эрмитаж» Михаил Пиотровский и глава управления культурного наследия и музеев Сирии Махмуд Хаммуд подписали соглашение о сотрудничестве в реставрации памятников Пальмиры.

«Сделаны материалы по архитектурной реконструкции Пальмиры - это все материалы, которые должны лечь в основу музея, который будет в Пальмире», - цитирует РИА Новости Пиотровского.

В рамках соглашения в Эрмитаж будет приглашена группа сирийских реставраторов, которые смогут обменяться опытом с российскими специалистами в вопросах реставрации памятников.

«Российские друзья поддержали нас на поле боя, а теперь оказывают помощь в сфере культуры и в сохранении нашего культурного наследия, мы благодарим их за эту благородную позицию», - сказал Махмуд Хаммуд.

Также документ предусматривает издание книги о Пальмире, в которой будет рассказано, как эти памятники оказались на территории России, а также о коллекции гравюр.