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Путин обсудил с Совбезом подготовку к саммиту в «нормандском формате»

Ирина Егорова
17:28 25.11.2019
Встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии по вопросам стабилизации ситуации в Донбассе состоится в Елисейском дворце девятого декабря.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин 25 ноября провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России, на котором они обсудили подготовку к саммиту в «нормандском формате». Были затронуты международные вопросы, например, ситуация на юго-востоке Украины.

Также российский лидер выдвинул на обсуждение текущие вопросы социально-экономического развития страны.

На совещании присутствовали министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников и директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Саммит в «нормандском формате» пройдет девятого декабря в Париже. Лидер Украины Владимир Зеленский планирует затронуть с коллегами вопрос урегулирования ситуации в Донбассе и завершения обмена удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».

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