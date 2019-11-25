Умер актер Театра на Таганке Виктор Семенов

Актер Театра на Таганке, заслуженный артист России Виктор Семенов скончался 25 ноября в возрасте 76 лет. Об этом сказано в сообщении на странице театра в социальной сети Facebook.

«Сегодня умер актер нашего театра, заслуженный артист России Виктор Семенов», - говорится в посте.

О дате и времени прощания с артистом будет объявлено в скором времени.

Семенов родился в ноябре 1943 года. Он окончил актерский факультет ВГИКа. С 1966 года Семенов работал в Театре на Таганке, играл в спектаклях: «Гамлет», «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита» и многих других. Актер снялся в более чем 19 кинофильмах, в их числе - «Красавец-мужчина» и «Золотой теленок».