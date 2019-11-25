Карусель, карусель: рыбаки покатались на льдине, чтобы разбудить карася

В Бурятии рыбаки решили покататься на аттракционе изо льда и заодно разбудить рыбу. Они прорезали во льду кольцо и устроили из него карусель.

Один из них сидел в центре льдины с работающим мотором. Второй отталкивался ото льда ногой. Видео было опубликовано в Instagram. Оператор на кадрах в последние секунды сообщил, что тоже «хочет покататься».

«Мальчишки 35 годиков катаются на карусельке», - написал автор ролика.

Некоторые читатели паблика «Бурятия Онлайн» предположили, что рыбаки «карася спящего так будят», другие стали осуждать их действия, поскольку это опасно.