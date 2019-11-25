В Дрездене ограбили сокровищницу «Зеленый свод»

В ночь на понедельник злоумышленники проникли в сокровищницу «Зеленый свод» в Дрездене и вынесли три набора с украшениями, стоимость которых трудно оценить из-за их исторической значимости. Об этом рассказала гендиректор Государственного художественного собрания Дрездена Марион Акерман.

«Речь идет о витрине с тремя наборами драгоценностей, которая находится в историческом зале музея», - отметила она.

По словам Акерман, один из наборов был инкрустирован алмазами, другие два - бриллиантами. Она добавила, что наборы относились к одной коллекции.

«Стоимости в денежном выражении, от которой стоит отталкиваться, нет. Стоимость материалов не соответствует исторической значимости», - уточнила она.

Издание Bild сообщил, что ущерб может составить €1 миллиард. По информации издания, преступники похитили украшения и драгоценные камни. На сайте музея сказано, что Дрезденский замок-резиденция, где находится «Зеленый свод», закрыт для посещения «по организационным причинам».