«Нафтогаз» ответил «Газпрому» на предложение о транзите российского газа

«Нафтогаз» ответил российскому «Газпрому» на предложение о продлении транзита газа, которое было отправлено неделю назад. Украинская сторона не исключает и допускает вариант поставок природного газа на год при условии соответствия европейским правилам и украинскому законодательству.

«Компания "Нафтогаз" согласна с вариантом контракта на транзит, который предложил вице-президент европейской комиссии Марош Шевчович», - написал глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что вопрос будет обсуждаться в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.

Витренко добавил, «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» примерно три миллиарда долларов.

«Нас устраивают денежные средства, но если "Газпром" хочет оплатить этот долг поставками газа, мы готовы рассмотреть такое предложение», - отметил он.

Одним из условий продолжения работы «Газпром» назвал взаимный отказ сторон от претензий друг к другу.