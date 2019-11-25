«Расклад сил меняется»: к чему привели сообщения о подделке доклада о «химатаке» в Сирии

Организацию по запрещению химического оружия уличили в искажении фактов о химической атаке в сирийском городе Дума в 2018 году. Информация о подлоге находится в опубликованном сайтом WikiLeaks письме одного из сотрудников миссии, которая расследовала инцидент.

«ОЗХО не признала то, что они сделали фактически фейковый отчет. Это частное мнение, которое было оглашено через WikiLeaks. Этот человек фактически внутри ОЗХО кричит: "Это подлог, это преступление". А его заткнули, ничего не поменялось до сих пор», - считает обозреватель газеты «Взгляд» Алексей Анпилогов.

Инцидент с якобы химатакой в сирийской Думе произошел в апреле 2018 года. Западные страны выдвинули в адрес Дамаска серьезные обвинения в «бомбардировке» города в Восточной Гуте боеприпасами, содержащими хлор. Позже организация «Белые каски» предъявила видеокадры, на которых запечатлены якобы пострадавшие от нападения мирные граждане. Но позже появились свидетельства, что эти съемки являются постановочными.

Тем не менее, организация по запрещению химоружия направила комиссию по расследованию инцидента. Письмо, которое один из ее сотрудников отправил своему начальнику, попало в руки WikiLeaks. Автор послания обращает внимание на то, что отчет был серьезно отредактирован и его смысл полностью поменялся.

«Доклад сенсационный, но не тем, что в нем признается факт подтасовки и постановки. Сенсация в другом: что международный климат и расклад сил в мире меняется. И если тогда на очевидные доказательства ОЗХО закрывала глаза, говорила: "Мы ничего не знаем, нам американцы сказали, значит, это вы". Прошло немного времени, и уже появился Фэйрвезер теперь», - сказал политический обозреватель телеканала RT Александр Гурнов.

По его словам, несмотря на то, что сама ОЗХО подлог не признает, все чаще звучат мнения изнутри организации, которая считалась «прочно схваченной американцами».

Извинятся ли теперь Америка, Франция и Британия за необоснованные бомбардировки Сирии? И при чем тут загадочная смерть организатора «Белых касок», а заодно и штатного разведчика из Лондона? Смотрите «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».