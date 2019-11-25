Закон о запрете продажи устройств без российского ПО поддержали в Совете Федерации
Предустановка российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры станет обязательной с 1 июля 2020 года.
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На заседании Совета Федерации в понедельник, 25 ноября, был одобрен закон о запрете продажи электронной техники без отечественного программного обеспечения для российского потребителя.
Новый закон с 1 июля 2020 года предусматривает обязательную предустановку российского софта на некоторые виды электронных устройств, среди которых смартфоны, компьютеры и smart-телевизоры, сообщает РИА Новости.
Полный список техники и программного обеспечения будет определен правительством.
Инициатива направлена на защиту интересов российского бизнеса и сокращение злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.
Также данная идея получила одобрение Федеральной антимонопольной службы.