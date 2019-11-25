Закон о запрете продажи устройств без российского ПО поддержали в Совете Федерации

На заседании Совета Федерации в понедельник, 25 ноября, был одобрен закон о запрете продажи электронной техники без отечественного программного обеспечения для российского потребителя.

Новый закон с 1 июля 2020 года предусматривает обязательную предустановку российского софта на некоторые виды электронных устройств, среди которых смартфоны, компьютеры и smart-телевизоры, сообщает РИА Новости.

Полный список техники и программного обеспечения будет определен правительством.

Инициатива направлена на защиту интересов российского бизнеса и сокращение злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

Также данная идея получила одобрение Федеральной антимонопольной службы.