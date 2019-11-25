В Уссурийске проверяют школу, где раздетый ученик чистил снег с крыши

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что чистящий снег на козырьке здания школы в Уссурийске мальчик помогал своей тете-дворнику.

«22 ноября учащийся 6 класса по просьбе своей тети, работавшей дворником в учебном заведении, оказал ей помощь в уборке снега. Мальчик не стал надевать верхнюю одежду, так как на улице было тепло», - рассказал представитель УМВД РИА Новости.

Замдиректора школы по административно-хозяйственной части провела профилактическую беседу с женщиной, напомнив ей о требовании неукоснительного соблюдения техники безопасности в образовательном учреждении.

Напомним, в воскресенье в социальных сетях появилось видео, на котором ребенок счищает лопатой снег с козырька здания. На кадрах видна вывеска с надписью «Школа №31». При этом на мальчике нет верхней одежды, а из окна его придерживает женщина. В Уссурийске видео вызвало резонанс.