СМИ: Турция начала тестировать российские С-400

Анкара начала тестирование закупленных у России зенитных систем С-400 «Триумф». Об этом сообщает газета Milliyet.

Планируется, что военные проведут проверку связи между комплексами и боевой авиацией. Для этих целей в воздух должны подняться истребители F-16 и другие самолеты.

Москва начала поставки С-400 в Турцию в середине июля. Эта покупка внесла серьезный раскол в отношения Анкары и Вашингтона.

Соединенные Штаты исключили Турцию из программы производства своего самолета F-35 и пригрозили дальнейшими санкциями. Однако Реджеп Тайип Эрдоган не раз заявлял, что его страна не откажется от российских систем ПВО.