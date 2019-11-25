Аномальные морозы и штормовые ветра накрыли российские регионы

Несколько российских регионов оказались во власти непогоды. В Амурской области, где в минувшие выходные прошел ледяной дождь, сегодня ударили морозы, в результате капризов погоды дороги превратились в катки, машины буквально сносит с проезжей части.

В Благовещенске на помощь водителям пришли военные. Так, съехавший в кювет пассажирский автобус вытаскивали с помощью танка.

Сложная ситуация и в Якутии, там температура воздуха опустилась до 52 градусов мороза. В школах отменили уроки, местным жителям рекомендуют без необходимости не выходить на улицу.

Под Магаданом объявлена лавинная опасность. Там прошел сильнейший снегопад, из-за него работа транспорта оказалась парализована.

В Ростовской области произошла природная аномалия. Там из-за сильного ветра и морозов обмелели река Дон и залив Азовского моря. Вода отступила на сотни метров от берега, а затем на регион обрушилась песчаная буря. Прогуляться по дну Тихого Дона, которое сейчас больше похоже на пустыню, приезжают жители со всего региона.

Теплоходы стоят на мели, а местные жители катаются по дну на автомобилях. Тонкая ледяная корка, сковавшая мокрый песок, порой не выдерживает, и машины проваливаются. Как поясняют специалисты, с потеплением вода опять вернется, но произойдет это не раньше чем через неделю.