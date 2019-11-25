В США рассекретили данные об агенте ЦРУ из ближайшего окружения Фиделя Кастро

Почти спустя 20 лет после смерти Росса Лестера Крозье, шпиона ЦРУ, стали появляться подробности о его работе на Кубе в 1950-х годах, проникновении в лагерь Фиделя Кастро до его прихода к власти.

Как пишет Daily Mail, Крозье работал под прикрытием на Кубе в 1954-1958 годах, когда государство было охвачено беспорядками, направленными против диктатора и союзника США Фульхенсио Батисты. Согласно секретным документам, американскому шпиону удалось установить связь с Фиделем Кастро - лидером коммунистов, а также его правой рукой - Эрнесто «Че» Геварой.

ЦРУ предоставляло Крозье прикрытие в качестве представителя вымышленной фирмы по экономическим исследованиям, затем в качестве независимого журналиста. Так он получил доступ к Касто в марте 1958 года. Тогда Фидель уже был лидером «Движения 26 июля», боровшимся с режимом Батисты. Американец побывал в приюте Кастро в джунглях на востоке Кубы, где провел с Кастро и Че Геварой две недели. Шпион обещал оппозиционеру предоставить американский вертолет с пилотом. Эта идея понравилась Кастро.

Однако ЦРУ не довело дело до конца, о чем стало известно из внутренней записки агента, который рассказал о случившемся спустя два года. По мнению Крозье, вертолет дал бы управлению «проникновение во внутренний круг Кастро».

Когда американец возвращался в Гавану из лагеря Кастро, то ему стал угрожать патруль кубинского диктатора, потому что Батиста преследовал любого помогающего лидеру революции. Агента незамедлительно доставили в Вашингтон по запросу ЦРУ.

Спустя два года Росс Лестер Крозье стал наставником студентов, которые протестовали и бежали с Кубы во Флориду. Он начал их подготавливать к свержению Фиделя Кастро. Однако вторжение прошло неудачно.

Тем временем, только вступивший в должность президента Джон Ф. Кеннеди стал обострять секретную войну. После того, как кубинские изгнанники обнаружили советские ракеты на острове, американский лидер пообещал развязать войну, если они не будут возвращены в СССР. В итоге кубинский кризис закончился без серьезных последствий, США и СССР достигли соглашения.

Издание пишет, что Росс Лестер Крозье, утверждавший, что кубинский кризис можно было предотвратить, был уволен из ЦРУ в августе 1963 года.