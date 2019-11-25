Совфед поддержал закон о признании физических лиц иноагентами

Совет Федерации одобрил новый закон, позволяющий признавать иностранными агентами физические и юридические лица, сотрудничающие со СМИ-иноагентом и получающее финансирование из-за рубежа.

«Это взвешенное решение в соответствии с международной практикой. И все те, кому перечислят иностранное финансирование, организации или гражданину, если они его не примут, если они возвратят его обратно, они, естественно, не подпадают под этот закон», - цитирует ТАСС главу Совфеда Валентину Матвиенко.

Ранее, 22 ноября, председатель профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что решения о признании СМИ иностранным агентом будет иметь исключительный характер как зеркальный ответ на действия иностранных государств в отношении российских журналистов.