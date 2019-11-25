Михаил Мень возглавит государственный мусорный оператор РЭО

Бывший глава Минстроя и экс-губернатор Ивановской области 59-летний Михаил Мень возглавит «Российский экологический оператор» (РЭО). Об «укреплении руководства РЭО» сообщил курирующий мусорную реформу вице-премьер Алексей Гордеев.

По его словам, необходима «более качественная и публичная работа с людьми, а также с региональными и муниципальными властями».

«Новый порядок сбора, переработки и утилизации отходов должен быть прозрачным и понятным обществу, всем участникам процесса – от каждого сельского и городского жителя до регионального оператора», – цитирует Интерфакс Гордеева.

Ранее правительство досрочно отстранило от должности главы РЭО Дениса Буцаева. Он занимал пост главы компании с февраля 2019 года. «Российский экологический оператор» - публично-правовая компания, которая была создана по указу Владимира Путина в начале 2019 года в рамках реализации национального проекта «Экология».

Деятельность оператора мусорной реформы заключается в разработке и реализации проектов и нормативов по сбору, вывозу, переработки мусора и захоронения отходов. Также РЭО должен курировать работу региональных операторов.