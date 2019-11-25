Впервые обнаружена тройная черная дыра

Ученые впервые обнаружили во Вселенной гигантскую тройную черную дыру. С 1983 года было известно о существовании галактики NGC 6240, которую составляли две черные дыры. Однако благодаря 3D-спектрографу MUSE – оптическому прибору для визуального наблюдения спектра излучения с фотографической камерой, который был установлен телескопе в Чили, ученые сделали новые изображения. На них видны три узла (ядра каждой из галактик): один северный и два южных.

«Благодаря нашим наблюдением с чрезвычайно высоким пространственным разрешением мы смогли показать, что эта галактика содержит не две, а три сверхмассивные черные дыры в своем центре», - сказал астрофизик Вольфрам Коллатчни, пишет Science Alert.

Необычная форма и инфракрасное излучение – результат слияния трех галактик вместе с их центральными черными дырами. Они находятся близко друг к другу и находятся на более поздней стадии своего слияния - процесса, который занимает более миллиарда лет.

«Такая концентрация трех сверхмассивных черных дыр до сих пор никогда не была обнаружена во Вселенной», - заключил астрофизик Петер Вайльбахер.

Каждая из черных дыр тройной системы массивнее Солнца в 90 миллионов раз. Все три объекта в NGC 6240 расположены в области шириной менее 3 260 световых лет и медленно приближаются друг к другу, вращаясь по спирали.