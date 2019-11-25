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В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с огромным астероидом

Светлана Головина
15:10 25.11.2019
Ученые считают, что астероид Апофис является потенциально опасным для миллионов людей из-за своего огромного размера, скорости и близости пролета к Земле.
В NASA назвали даты возможного столкновения Земли с огромным астероидом
© Фото: NASA

Специалисты космического агентства NASA назвали даты возможного столкновения Земли с астероидом Апофис. По оценкам ведомства, диаметр объекта составляет 325 метров, а масса - 280 миллионов тонн, примерная скорость астероида мимо Земли может оказаться 21 060 км/ч.

По информации ученых, столкновение может произойти: 12 апреля 2060 года, 11 апреля 2065 года, 12 апреля 2068 года, 10 октября 2068 года, 13 апреля 2076 года, 13 апреля 2077 года, 13 апреля 2078 года, 10 октября 2089 года, 13 апреля 2091 года, 14 апреля 2103 года.

Апофис был впервые обнаружен в 2004 году и, по оценкам специалистов, мог столкнуться с Землей в 2029 году, сообщает Daily Star.

В связи с тем, что астероид имеет слишком большие размеры, скорость и небольшую траекторию пролета мимо Земли, ученые официально назвали Апофис потенциально опасным для миллионов людей.

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