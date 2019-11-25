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Дебют Ми-38, огромный лайнер А-380 и Як-130: итоги аэрокосмической выставки в Дубае

Алексей Самолетов
01:57 25.11.2019
На Ближнем Востоке проявляют огромный интерес к российскому оружию, что было заметно по тому, какое внимание уделяли хозяева мероприятия российской делегации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Leonid Faerberg globallookpress

На международной аэрокосмической выставке в Дубае на этой неделе представили новинки оборонного комплекса. Ярче всех дебютировал наш новейший вертолет Ми-38. Интерес к российскому оружию на Ближнем Востоке огромен и расширять диалог с Россией явно хотят. Это было заметно по тому, какое внимание хозяева мероприятия уделяли российской делегации.   

Dubai Air Show называют «тихим» авиасалоном, но присутствовать здесь обязательно. Именно в Дубае решается вопрос дальнейшей политики взаимоотношений Ближнего Востока и России. И самая яркая демонстрация этих взаимоотношений - совместное путешествие по выставке и статическим стоянкам наследного принца Абу-Даби, шейха Мухаммеда бен Заеда Аль Нахайяна с руководителем российской делегации в Дубае, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

К российскому Ми-38, впервые представленному на международном авиасалоне в гражданском VIP-варианте они приехали вместе. В салоне вертолета и начались переговоры о гражданской технике, которую Россия и Объединенные Арабские Эмираты собираются производить вместе.

«Наверное, самая интересная, востребованная и важная для нас перспектива развития - это новый вертолет VRT-500, который будет создаваться в будущем совместно с Эмиратами, и для этого подписывается соглашение», - заявил Денис Мантуров.

Россия единственная привезла в Дубай премьеру - средний многоцелевой Ми-38, авиашоу охраняют российские Панцири-С, Россия и Эмираты вместе будут делать суперсовременный легкий вертолет VRT-500.

Ми-38 - действительно гвоздь программы. Вокруг этой машины сегодня очень много разговоров и у нее очень хорошие перспективы, причем не только из-за шикарного салона белой кожи. На Ближнем Востоке такой вертолет нужен, тем более, что он может работать и как грузовой, и как военный, и, конечно же, как гражданский. В этой роли он здесь и присутствует.

Что касается американской составляющей авиасалона, то в Дубае были представлены старые F-15 и F-16, модернизированный суперхорнет и относительно новый F-22.

Представленный французами модернизированный «Рафаль» - главный конкурент нашего Су-35С. И «Рафаль» и «Сухой» отличаются хорошей тяговооруженностью, современными радарными комплексами, хорошей прицельно-навигационной системой. Главные отличия - дальность обнаружения цели. Наша машина видит противника на расстоянии до 400 км, ну и конечно же сверхманевренность - то, что умеет делать в воздухе 35С, «Рафалю» даже и не снилось.

Однако интереснее всего французы представлены на авиасалоне гражданской техникой. Самый большой в мире пассажирский А-380 - гордость французских конструкторов и авиакомпании Еmirates. У нее самое большое в мире количество этих машин, неизменно вызывает интерес у публики. Обновленный А-330-300 NЕО, выходящий на углы крена до 60 градусов и величественно проходящий над взлетно-посадочной полосой, на земле - тоже предмет интереса возможных покупателей.Показательные полеты - всегда самая зрелищная часть авиасалона. Patrouille de France радует всех французским флагом, сотканным из цветного дыма, арабские пилотажные группы демонстрируют свой флаг, ну а Россия рисует над аэродромом Аль-Мактум четкие классические фигуры высшего пилотажа крыльями Яка-130, о глобальной модернизации которого здесь было заявлено впервые. Модернизации с учетом пожеланий заказчика.

Як-130, Ми-38, легкий многоцелевой Ансат. Каждый день эти машины поднимались в воздух, демонстрируя возможности российской техники. Но, как говорили те, кто до Dubai Air Show, побывал в подмосковном Жуковском - на МАКС 2019, дубайскому небу очень не хватало нашего МС-21, с его показательными 110 градусными горками, и переворотами которые неизменно сопровождались аплодисментами взыскательной публики и восхищенными оценками специалистов.

Если во время показательных полетов основное - сравнение возможностей новых и модернизированных машин, то на стендах и в шале Dubai Air Show - 2019, основные разговоры о новых системах, которые могут защитить небо. На фоне уже стоящих в эмиратах на вооружении «Панцирях» самый большой интерес к зенитно-ракетным системам.

И опять показательные полеты - жесткий пилотаж от французов, быстрые проходы, а за ними - бантики – очень популярная на Западе фигура, которая получила название «пьяный летчик»: машина идет над аэродромом словно спотыкаясь, то задирая, то опуская нос, а потом словно срывается с места в галоп - свечой уходя в небо.

Что касается мировых тенденций развития авиации, то это в первую очередь новые материалы, позволяющие облегчить конструкции, не теряя прочности, программное обеспечение, без которого сегодня самолеты и не летают, и не воюют. Ну и, конечно же, новые мощные двигатели, позволяющие ходить на дальние расстояния - в некоторых случаях - электрические, и новые виды топлива - от био, до газа, метан в перспективе, водород в приоритете. Ну а летать в обозримом мы будущем все равно на крыле: физики пока нового способа передвижения не придумали.

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