В Нижегородской области ученики школы массово отравились газом

В Вадской ЦРБ после массового отравления газом в школе медики обследовали всех пострадавших и отпустили домой. Об этом сообщается в пресс-релизе губернатора и правительства Нижегородской области.

«Все пострадавшие от отравления в Вадской школе отпущены домой», - рассказали «Звезде» в пресс-службе губернатора со ссылкой на Минздрав области.

Как сообщало РИА Новости, ссылаясь на администрацию школы, в результате ЧП были госпитализированы 44 человека, из них 43 - дети.

В СК России по Нижегородской области рассказали «Звезде», что 25 ноября из школы в районную больницу с предварительным диагнозом «отравление газом» были доставлены 32 человека, 29 из которых - дети.

Причиной отравления учеников школы мог стать выброс примеси для определения запаха газа на газораспределительной станции, которая находится в селе Вад. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства случившегося.