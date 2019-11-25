Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вербицкой

Владимир Путин соболезнует в связи со смертью Людмилы Вербицкой. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой и коллективу Санкт-Петербургского государственного университета, президентом которого она являлась», - рассказал он.

Песков охарактеризовал отношения Путина и Вербицкой как добрые. Президент всегда с уважением относился к ректору СПбГУ и часто с ней контактировал.

«Это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента», - отметил Песков.

Почетный президент Российской академии образования и экс-ректор СПбГУ Людмила Вербицкая умерла накануне на 84-м году жизни в Петербурге. Дата и место похорон филолога станут известны позже.