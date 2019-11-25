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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вербицкой

Дарья Михалина
14:27 25.11.2019
Пресс-секретарь президента России заявил, что Путина связывали с Вербицкой очень добрые отношения.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вербицкой
© Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин соболезнует в связи со смертью Людмилы Вербицкой. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой и коллективу Санкт-Петербургского государственного университета, президентом которого она являлась», - рассказал он.

Песков охарактеризовал отношения Путина и Вербицкой как добрые. Президент всегда с уважением относился к ректору СПбГУ и часто с ней контактировал.

«Это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента», - отметил Песков.

Почетный президент Российской академии образования и экс-ректор СПбГУ Людмила Вербицкая умерла накануне на 84-м году жизни в Петербурге. Дата и место похорон филолога станут известны позже.

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