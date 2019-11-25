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Лео Бокерия стал почетным президентом центра им. Бакулева

Дарья Михалина
13:54 25.11.2019
До этого врач занимал должность директора НМИЦ кардиохирургии им. Бакулева.
Лео Бокерия стал почетным президентом центра им. Бакулева
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress

Кардиохирург Лео Бокерия займет должность президента центра им. Бакулева. До этого момента он являлся директором учреждения.

Ранее СМИ распространили информацию об отставке Бокерии. Слухи опроверг заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

«Лео Антонович продолжает и продолжит работать в кардиоцентре и будет передавать свои знания и опыт новым поколениям кардиохирургов», - заявил он в своем канале.

Салагай отметил, что по закону должность руководителя может замещаться до определенного возраста.

«Затем - повышение: должность президента центра-почетного руководителя», - добавил замминистра.

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