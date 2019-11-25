Диетологи рассказали о влиянии груш на организм

Врачи-диетологи выявили, что груша является самым полезным фруктом для здоровья кишечника.

Они добавили, что употребление этого фрукта благотворно влияет на состояние человека. По словам специалистов, груши помогают уменьшить риск развития ожирения, а также сахарного диабета.

Диетологи поясняют, что эти свойства у груши имеются благодаря высокой энергетической ценности и большому количеству клетчатки в составе. Кроме того, в своем составе фрукт имеет полезные для организма фосфор, кальций и витамин K, сообщает издание BBC Good Food.