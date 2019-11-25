Опубликовано видео выпуска последних белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии опубликовал итоговое видеозапись с выпуска последней партии белух из «китовой тюрьмы» в Приморье.

Ролик появился на Youtube-канале института. На видеозаписи показаны этапы погрузки животных на научно-исследовательские суда и процесс выгрузки белух в бухте Успения, где они были выпущены на волю. Также на кадрах запечатлены плавающие в бухте белухами.

Напомним, в прошлом году в «китовой тюрьме» в бухте Средняя в Приморье обнаружили 11 косаток и 90 белух, позднее три белухи и одна косатка исчезли из вольеров. Животных выловили незаконным образом и хотели продать в Китай. Следователями было заведено дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. К проблеме также подключился Владимир Путин - он дал поручения профильными министерствам вместе со специалистами решить судьбу животных.

Операция по выпуску косаток и белух из «китовой тюрьмы» началась в июне этого года. Первая партия животных была выпущена в Охотское море 27 июня. Десятого ноября последний белух выпустили в Японском море.