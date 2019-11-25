Бокерия: я не знаю о своей отставке
О якобы отставке главного кардиохирурга ранее сообщили СМИ со ссылкой на главу Минздрава Веронику Скворцову.
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress
Главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия не подтвердил информацию о своей отставке, о которой ранее сообщили ряд СМИ и Telegram-каналов.
«Я только из операционной вышел, ничего не знаю», - сказал он в комментарии «Звезде».
О том, что ему ничего не известно об отставке Бокерии, «Звезде» сообщил и один из помощников врача.