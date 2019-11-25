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В Гидрометцентре предупредили об «атмосферной впадине» в Москве

Дарья Михалина
12:30 25.11.2019
В столице ожидается резкое понижение давления.
В Гидрометцентре предупредили об «атмосферной впадине» в Москве
© Фото: Алексей Иванов , ТРК Звезда

В Москве может резко упасть атмосферное давление.

К середине недели давление вернется к среднеклиматическому значению – 784 миллиметров ртутного столба. При этом неделю назад давление было максимально высокое, напомнили в Гидрометцентре.

Уже к концу следующей недели показатель достигнет уровня 732 миллиметров ртутного столба, что на 15 пунктов ниже нормы. Как пояснила специалист Людмила Паршина «Российской газете», такое явление называется атмосферной «впадиной».

Ранее синоптики предупредили москвичей о надвигающихся на столицу ледяных дождях.

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