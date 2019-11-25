Работа 11-го совместного российско-турецкого патруля на северо-востоке Сирии завершена

Одиннадцатый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции завершил совместное патрулирование приграничного района Сирии на северо-востоке сирийско-турецкой границы.

Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода н.п. Дейрун-Ага, преодолев маршрут в 53 километра, завершил свою работу, пройдя через пункт перехода н.п. Делави-Кара.

В ходе около двухчасового маршрута патруль проинспектировал обстановку в сирийских населенных пунктах.

В состав совместного патруля входили 8 единиц военной техники - бронированные автомобили «Тигр» и «БТР-80» российской военной полиции и бронеавтомобили «Kirpi» вооруженных сил Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств.

Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» российской военной полиции.

Совместное патрулирование проходит в соответствии с подписанным 22 октября 2019 года в Сочи Меморандумом между Российской Федерацией и Турецкой Республикой.

Российские военные полицейские во взаимодействии с сирийской и турецкой пограничными службами в ходе патрулирования сирийско-турецкой границы оказывают помощь в обеспечении безопасности населения и поддержании правопорядка, а также контролируют соблюдение пунктов Меморандума о выводе подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на глубину 30 километров от границы.