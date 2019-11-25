Дочь Заворотнюк опубликовала новый снимок матери

Напомним, в августе начали появляться сообщения о серьезном заболевании актрисы. Ряд СМИ сообщали, что у Заворотнюк врачи обнаружили раковую опухоль мозга. Родственники актрисы долгое время отказывались комментировать эти сообщения, но позднее заявили, что артистка действительно проходит лечение.

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