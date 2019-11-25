Дочь Заворотнюк опубликовала новый снимок матери
Снимок появился в Stories девушки с подписью «С днем матери».
© Фото: anna_zavorotnyuk, Instagram
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк показала в Instagram ранее не опубликованный снимок своей матери.
Фотография появилась в Stories девушки с подписью «С днем матери». Этот праздник отмечался вчера, 24 ноября.
Напомним, в августе начали появляться сообщения о серьезном заболевании актрисы. Ряд СМИ сообщали, что у Заворотнюк врачи обнаружили раковую опухоль мозга. Родственники актрисы долгое время отказывались комментировать эти сообщения, но позднее заявили, что артистка действительно проходит лечение.