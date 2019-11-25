В Благовещенске из-за ледяного дождя пострадали сотни человек

Более 400 жителей Благовещенска обратились в травмпункт в минувшие выходные. Неделей ранее, с 15 по 17 ноября, помощь врачей понадобилась 203 жителям города.

Большинство из горожан были травмированы при падениях на скользких участках дороги. Некоторые пострадавшие были переведены на стационарное лечение из-за тяжести травм.

«Основные травмы в эти выходные - специфичные для сложившейся обстановки: переломы лучевой кости, ушибы грудной клетки, переломы ребер, растяжения и переломы лодыжек», - приводит «Амурская правда» слова и. о. заведующего амбулаторно-поликлиническим отделением травматологии и ортопедии БГКБ Анатолия Епифанцева.

Уточняется, что в связи с погодными условиями травмпункт будет работать в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске дороги покрылись наледью из-за проливных дождей в совокупности с низкими температурами.