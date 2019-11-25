Глава Российского экологического оператора отправлен в отставку

Премьер-министр Дмитрий Медведев досрочно прекратил полномочия генерального директора «Российского экологического оператора» Дениса Буцаева. Распоряжение об этом опубликовано на сайте Кабинета министров.

«Российский экологический оператор» - публично-правовая компания, которая была создана по указу Владимира Путина в начале 2019 года. Ее целью является реализация национального проекта «Экология», координация государственной политики по обращению с отходами и привлечение инвесторов для проектов по утилизации мусора и его последующего использования в качестве сырья.

Буцаев был назначен на пост главы РЭО в феврале. Ранее он находился в экспертном совете при председателе Совфеда, был главой компании «Роснано». Кроме того, Буцаев был советником губернатора Подмосковья, а с 2014 года занимал должность заместителя председателя правительства Московской области, а также руководил областным Министерством инвестиций и инноваций.