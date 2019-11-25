Ученые: соевые продукты вызывают рак

Соевые продукты, которые в качестве замены мяса и коровьего молока употребляют многие приверженцы здорового питания, могут нанести большой вред здоровью.

Эксперты проанализировали 55 продуктов из сои, в том числе десерты, соусы и напитки, и установили, что в этих продуктах очень высокий уровень фитоэстрогенов, которые способны влиять на гормональный фон, а в некоторых случаях приводить к возникновению онкозаболеваний.

Опасность в сое, по словам ученых, также таят гербициды, которыми опрыскивают культуру. В ВОЗ эти вещества классифицируются как «вероятный канцероген». В сое, помимо этого, содержатся элементы, которые снижают усвоение железа, кальция, цинка, магния и белка. Они также блокируют синтез гормонов щитовидной железы, провоцируют онкологию и гипотиреоз, сообщает издание Health.News со ссылкой на исследования французских ученых.

Ранее специалисты из Тафтского университета в США установили, что часто рак возникает из-за несбалансированной диеты, в которой слишком много сахара, переработанного мяса, а круп, овощей, фруктов и молочных продуктов недостаточно.