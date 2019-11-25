Многоквартирный дом загорелся под Сургутом: видео
Один человек погиб в результате трагедии. Еще шестеро жильцов пострадали.
© Видео: Вадим Шувалов, vk.com © Фото: Вадим Шувалов, vk.com
В поселке Дорожный под Сургутом произошел пожар в многоквартирном доме, в котором проживают более четырех десятков человек.
Кадры с места публикует мэр Сургута Вадим Шувалов.
По его словам, все жильцы были оперативно эвакуированы. Им обеспечен обогрев и питание.
«Все дополнительные меры поддержки и положенные выплаты также обеспечим», - заверил Шувалов.
Как сообщает ТАСС, в результате трагедии один человек погиб, трое пострадали.
Причины возгорания предстоит выяснить.