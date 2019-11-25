Многоквартирный дом загорелся под Сургутом: видео

В поселке Дорожный под Сургутом произошел пожар в многоквартирном доме, в котором проживают более четырех десятков человек.

Кадры с места публикует мэр Сургута Вадим Шувалов.

По его словам, все жильцы были оперативно эвакуированы. Им обеспечен обогрев и питание.

«Все дополнительные меры поддержки и положенные выплаты также обеспечим», - заверил Шувалов.

Как сообщает ТАСС, в результате трагедии один человек погиб, трое пострадали.

Причины возгорания предстоит выяснить.