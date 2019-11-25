В Ростове таможенники пресекли незаконный ввоз 22 диких обезьян

В Ростове сотрудники таможни пресекли незаконный ввоз 22 диких обезьян. Животных обнаружили в багажнике автомобиля, который следовал в Россию со стороны российско-украинской границы. Об этом говорится в пресс-релизе ФТС России, который поступил в распоряжение «Звезды».

У водителя отсутствовали сопроводительные и разрешительные документы на перевозку приматов.

По предварительной оценке экспертов, обезьяны относятся к виду зеленых мартышек, который подпадает под действие конвенции СИТЕС.

Животных передали в Краснодарский зоопарк, где обезьяны находятся под ветеринарным надзором. В настоящее время устанавливают причастных к нарушению законодательства.