В МЧС назвали причину рекордного отлива в Азовском море

Сильный отлив в Азовском море произошел из-за того, что воду согнало ветром. Об этом рассказали в МЧС РФ.

В ведомстве напомнили, что заранее предупреждали о вероятности сгона воды.

«Есть нагонная волна, а есть сгонная. Просто, видимо, слишком много ее согнало», - цитирует своего собеседника РИА Новости.

Напомним, в выходные у побережья Приморска-Ахтарска был зафиксирован сильный отлив. Сообщалось, что море отступило приблизительно на 100 метров от прежней береговой линии.