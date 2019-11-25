Из-за 50-градусных морозов в школе в Верхоянске отменили занятия

Занятия для учащихся с 1 по 7 классы в якутском Верхоянске приостановлены из-за морозов ниже 50 градусов. Об этом рассказала «Звезде» исполняющая обязанности директора школы Галина Дабанова.

«Уже второй день держится -52 градуса, по району до -54 градусов. Сегодня во всем районе, где находятся 12 школ, отмечается, что почти в каждой школе есть приостановление учебных занятий для детей начального школьного возраста, среднего школьного возраста, даже старшеклассники. В нашей школе 207 детей, из них сегодня пришли учиться учащиеся восьмых, девятых, десятых, одиннадцатых классов», - сообщила она.

По словам Дабановой, более ста детей 25 ноября не пришли на учебу. Она отметила, что на такое время дети получают задания дистанционно.