Finnair отменила все рейсы в Россию из-за забастовки

Авиакомпания Finnair приостановила авиасообщение с Россией. В общей сложности отменено более 250 рейсов.

Причиной тому послужила забастовка сотрудников финской почты. В знак солидарности к ним присоединились работники авиационной и железнодорожной отраслей, общественного транспорта, паромного сообщения и других организаций.

Как говорится в сообщении на сайте компании, акция протеста повлияет на работу всего аэропорта Хельсинки - заправку самолетов, обслуживание клиентов и другие сервисы. В Finnair посоветовали брать с собой еду в полет, по возможности путешествовать с ручной кладью, а также извинились за предоставленные неудобства.