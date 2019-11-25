Новую автотрассу Москва - Казань хотят продлить до Владивостока

Новая высокоскоростная магистраль Москва - Казань, строительство которой собираются начать в следующем году, в будущем, возможно, будет продлена до Владивостока. Об этом рассказал председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Мы бы хотели, чтобы она (ВСМ Москва - Казань - прим. ред.) дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше», - приводит его слова ТАСС.

Как заявил глава «Автодора», продление трассы до Владивостока будет зависеть от социально-экономического развития государства. Также Петушенко добавил, что сейчас компания работает над созданием опорной сети скоростных автомобильных дорог до 2035 года.

В начале ноября он также заявил, что стоимость проезда по новой трассе Москва - Казань предположительно составит не более 2,5 тысяч рублей для легковых машин и 6 тысяч рублей для грузовых автомобилей.

Проект автотрассы Москва - Казань является частью создаваемого транспортного коридора Европа - Западный Китай. Общая стоимость высокоскоростной магистрали оценивается в 539 миллиардов рублей. Протяженность трассы будет составлять 794 километра. Автодорога заменит существующую магистараль М7 «Волга».