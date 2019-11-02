В Находке произошел взрыв на танкере: есть жертвы

Второго ноября на танкере «Залив Америка», следовавшего под российским флагом, произошел хлопок. Из-за взрыва газа погибло три человека, еще один пострадал. Инцидент произошел в заливе Находка.

В настоящее время на судне ликвидируют пожар.

По информации VL.ru взрыв произошел, когда танкер находился на рейде. Очевидцы сообщили, что взрывной волной за борт откинуло матроса, боцмана и старшего помощника.

На борту могло находиться девять человек.