После ДТП с детским омбудсменом Украины под Киевом возбудили дело

По факту аварии с участием автомобиля уполномоченного по правам ребенка Украины Николая Кулебы было возбуждено уголовное дело по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Криминального кодекса Украины.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, авария произошла на автодороге Киев – Одесса возле села Чабаны около 13.30 в воскресенье, 24 ноября. В результате ДТП с микроавтобусом Volkswagen и легковым автомобилем Toyota пострадали четыре человека – оба водителя, а также 19-летний и 10-летний пассажиры легковушки.

По предварительным данным, виновником аварии стал омбудсмен, проехавший на красный. На перекрестке в него врезался микроавтобус.

В настоящее время Кулеба находится в реанимации в тяжелом состоянии, как и его старший сын.