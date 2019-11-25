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После ДТП с детским омбудсменом Украины под Киевом возбудили дело

Василиса Морозова
00:48 25.11.2019
Полиция Киевской области расследует обстоятельства ДТП с участием автомобиля омбудсмена Николая Кулебы.
© Видео: Безпечна Київщина, YouTube © Фото: Антон Геращенко, Facebook

По факту аварии с участием автомобиля уполномоченного по правам ребенка Украины Николая Кулебы было возбуждено уголовное дело по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Криминального кодекса Украины. 

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, авария произошла на автодороге Киев – Одесса возле села Чабаны около 13.30 в воскресенье, 24 ноября. В результате ДТП с микроавтобусом Volkswagen и легковым автомобилем Toyota пострадали четыре человека – оба водителя, а также 19-летний и 10-летний пассажиры легковушки.

По предварительным данным, виновником аварии стал омбудсмен, проехавший на красный. На перекрестке в него врезался микроавтобус.

В настоящее время Кулеба находится в реанимации в тяжелом состоянии, как и его старший сын.

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